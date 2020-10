Σύνοδος Κορυφής: Έκτακτη συνάντηση Μητσοτάκη, Αναστασιάδη, Μέρκελ, Μακρόν – Εν αναμονή του νέου προσχεδίου για την Τουρκία

Η Ελλάδα και η Κύπρος απέρριψαν το πρώτο προσχέδιο κρίνοντας το ως μη ικανοποιητικό.

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε να παρουσιαστεί ένα νέο προσχέδιο με διορθώσεις.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι το δείπνο των 27 ηγετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο twitter ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Dinner during first day of #EUCO has started now with discussion on Nagorno-Karabakh and poisoning of Alexej Navalny

